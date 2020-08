Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, le recomanda ministrilor Justitiei si de Interne, Catalin Predoiu si Marcel Vela, sa vina in Parlament cu o analiza despre riscuri si amenintari, cu politici publice pornind "de la zonele vulnerabile ale societatii", cu legi care ii protejeaza pe…

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, i-a raspuns, miercuri, sefului statului, care a acuzat PSD ca a tergiversat in Parlament "cu un cinism inimaginabil" Legea carantinei, afirmand ca cinic este "sa cauti vinovati in curtea altora, in loc sa ceri demisia ministrului Sanatatii, care…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si Ministru Justitiei, Catalin Predoiu, au fost deja in Comosia Juridica a Senatului, iar informatiile venite din partea PSD indica faptul ca, in cel mai scurt timp si Ludovic Orban va merge in plen. Președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a…

- "Guvernul PNL a scapat situația de sub control. Proiectul de lege elaborat de guvern este un dezastru. Daca s-ar adopta, am avea o lege in contradicție cu constituția și practica CEDO. Premierul s-a plans ca am amanat votarea legii pana luni. E ca și cum un elev care nu a invațat in liceu…

- "Asta este o forma de tergiversare a adoptarii legii. Eu am vorbit cu presedintele Senatului, in care mi-am exprimat foarte clar argumentele care au stat la baza elaborarii proiectului si solicitarea de a fi adoptat cat mai repede in forma care a iesit de la Camera Deputatilor. Camera Deputatilor…

- Dacian Cioloș, președintele PLUS și al grupului Renew Europe din Parlamentul European, s-a intalnit joi cu presedintele Klaus Iohannis și cu ministrul Justitiei, Catalin Predoiu. El a discutat cu cei doi oficiali despre fondurile europene, despre MCV și intrarea Romaniei in spațiul Schengen. „Sunt mai…

- Liderul grupului parlamentar PSD din Senat, Radu Preda, a anuntat marti, in plen, depunerea unei motiuni simple la adresa ministrului de Interne. Motiunea simpla este intitulata "Democratia romaneasca in deriva. Cu vela rupta, in timp de pandemie"."In conformitate cu prevederile Regulamentului, depun…

- Klaus Iohannis a facut un fel de bilanț al celor doua luni de stare de urgența. Incantat de situație și de concluziile trase dupa doua luni de stat in casa, președintele a declarat: „Suntem la finalul a doua luni dificile, in care majoritatea ați stat in case, ați renunțat sa va mai vedeti familia,…