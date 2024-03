Stiri pe aceeasi tema

- Actorii romani ce au pus in scena piesa ”Hoți de onoare” și, dupa succesul care s-a bucurat premiera, au avut neplacuta surprinza sa constate ca le-a disparut mașina. Fusese parcata langa teatru. Cunoscutul cuplu de actori Oana Moșneagu și Vlad Gherman au crezut ca e o farsa in ton cu spectacolul lor…

- Un tanar curier roman a disparut fara urma in Germania. Familia il cauta cu disperare pentru ca nu mai stie nimic despre el din data de 9 martie. Este vorba despre o disparitie misterioasa a unui roman in Germania. Alexandru Rohozneanu este numele lui, are 27 de ani, iar familia nu mai stie nimic despre…

- ALERTA in Alba: Barbat de 26 de ani, dat disparut de familie. A plecat de la domiciliu și nu a mai revenit ALERTA in Alba: Barbat de 26 de ani, dat disparut de familie. A plecat de la domiciliu și nu a mai revenit Polițiștii din Alba cauta un barbat care a disparut din comuna Ciuruleasa. Persoanele…

- Trupul neinsuflețit al muncitorului roman, in varsta de 44 de ani, Dorel Vaduva, a fost identificat in mașina, nu departe de locul unde fusese vazut ultima oara in viața. Acest lucru a fost confirmat de primarul din Loreto, Renato Mariotti, citat de Rete8.Mașina romanului a fost gasita pe un camp, langa…

- Accident șocant in Sibiu. Un polițist a ajuns in coma la spital, dupa ce a fost lovit cu mașina de un șofer. Medicii l-au operat de urgența, insa sunt rezervați cu privire la șansele sale de supraviețuire. Iata cum s-a produs accidentul.

- Cadavrul unui barbat a fost gasit, pe marginea strazii, in Cernavoda. Madalin era cautat de poliție de cateva zile, dupa ce a fost dat disparut de poliție. Familia lui este in stare de șoc, dupa doua zile in care a sperat ca polițiștii il vor gasi teafar pe Madalin.

- Un accident rutier s-a produs, in urma cu puțin timp, in Maramureș. Un preot s-a grabit sa sfințeasca casele oamenilor inainte de Boboteaza, astfel ca a lovit cu mașina un alt barbat. Preotul a disparut imediat de la locul accidentului.

- Descoperire macabra in Valcea! Trupul neinsuflețit al unui barbat a fost gasit intr-o groapa de pe malul unui rau. Potrivit informațiilor, varstnicul fusese dat disparut in ziua de Craciun.