- O romanca din Elveția a fost condamnata la inchisoare pentru ca a incercat sa-și omoare soțul cu paracetamol. Femeia a introdus doze mari din acest medicament in mancarea si bautura barbatului, pentru a-i produce insuficiența renala.

- Deși Simona Halep s-a aratat destul de optimista cu privire la verdictul Agenției Internaționale pentru Integritate in Tenis cu privire la suspendarea sa de patru ani, dupa ce a fost depistata pozitiv la Roxadustat, situația ar putea sa se complice, iar verdictul sa fie chiar invers. Simona Halep a…

- O romanca care locuiește in Germania prefera sa mearga la cumparaturi in Elveția pentru calitatea produselor, dar și pentru prețurile pe care le considera rezonabile. Mulți romani au ținut sa puncteze ca salariile in țara cantoanelor sunt și de trei ori mai mari ca in Romania

- Raluca Ciupitu, o romanca in varsta de 35 de ani din Braila, a murit in Turcia dupa ce a fost supusa la patru operații estetice intr-o singura zi.Raluca a mers la o clinica in Istambul, sperand sa-și transforme aspectul fizic prin patru proceduri estetice. Suma platita pentru operațiile de rinoplastie,…

- Tanara romanca este ultima pe lista ostaticilor care au murit in mainile teroristilor Hamas. Inbar Haiman avea 27 de ani si era un artist stradal cunoscut in toata lumea sub semnatura Pink. Ea a fost rapita pe 7 octombrie la festivalul muzical Nova, acolo unde facea munca de voluntariat. Imagini si…

- Lidia Buble, in varsta de 30 de ani, și Horațiu Nicolau, 62 de ani, au o relație de mai bine de un an de zile. In ceea ce privește povestea ei de iubire, artista a incercat mereu sa pastreze discreția, insa acum s-a dat de gol, a devenit specialista in bucatarie și e „gata de maritat”, dupa cum a anunțat…

- Familia lui Daniel Balaciu, inca soțul Danei Roba, a incercat sa obțina informații care sa ii ajute la obținerea custodiei fetițelor pe care cei doi le au impreuna. Cui i-a cerut ajutorul sora barbatului și care a fost raspunsul pe care l-a primit. Informații exclusive!