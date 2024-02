Stiri pe aceeasi tema

- A pus la cale un plan diabolic și a incercat chiar sa il aplice, insa soarta i-a servit o lecție dura. O romanca a fost condamnata la inchisoare in Elveția dupa ce a vrut sa-și omoare soțul. Ce s-a intamplat la scurt timp dupa tentativa eșuata. Un plan diabolic O dorința infioratoare, un plan pus […]…

- O romanca rezidenta in Elveția a fost implicata intr-un caz șocant, in care a fost acuzata ca a incercat sa-și ucida soțul prin administrarea de doze mari de paracetamol. Femeia i-ar fi pus pastile in mancare și bautura.

- Deși Simona Halep s-a aratat destul de optimista cu privire la verdictul Agenției Internaționale pentru Integritate in Tenis cu privire la suspendarea sa de patru ani, dupa ce a fost depistata pozitiv la Roxadustat, situația ar putea sa se complice, iar verdictul sa fie chiar invers. Simona Halep a…

- 5 ani și 2 luni de inchisoare cu executare. Aceasta este pedeapsa aplicata pe fond unui vrancean din Jitia care, anul trecut, a fost acuzat ca a incercat sa iși omoare un vecin cu o sapa. Incidentul avusese loc in august 2023, in jurul orei 19.30, dupa ce victima și agresorul bausera impreuna. Și, dupa…

- O romanca care locuiește in Germania prefera sa mearga la cumparaturi in Elveția pentru calitatea produselor, dar și pentru prețurile pe care le considera rezonabile. Mulți romani au ținut sa puncteze ca salariile in țara cantoanelor sunt și de trei ori mai mari ca in Romania

- Raluca Ciupitu, o romanca in varsta de 35 de ani din Braila, a murit in Turcia dupa ce a fost supusa la patru operații estetice intr-o singura zi.Raluca a mers la o clinica in Istambul, sperand sa-și transforme aspectul fizic prin patru proceduri estetice. Suma platita pentru operațiile de rinoplastie,…

- Tanara romanca este ultima pe lista ostaticilor care au murit in mainile teroristilor Hamas. Inbar Haiman avea 27 de ani si era un artist stradal cunoscut in toata lumea sub semnatura Pink. Ea a fost rapita pe 7 octombrie la festivalul muzical Nova, acolo unde facea munca de voluntariat. Imagini si…

- Psiholoaga de la Guvern care a lovit cu mașina un motociclist de la Poliția Rutiera, incercand sa il omoare, s-a ales cu un nou dosar, deschis de compania la care avea polița RCA și care a platit pagubele, in locul ei.