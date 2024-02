Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 12 ani a fost salvata de Garda Civila din Spania dupa ce parinții ei, membri ai unui clan romanesc, au vandut-o unei alte familii pentru a o casatori in schimbul a 3.000 de euro.

- Garda Civila a arestat la Malagon (Ciudad Real) mama și tatal vitreg al unei fetițe de 12 ani, membri ai unui clan romanesc, care au vandut copila pentru a se casatori, in schimbul a 3.000 de euro. Minora a fost gasit de agenți intr-oo locuința din Baza (Granada), scrie OK Diario.Operațiunea a inceput…

- Politistii din Botosani au deschis o ancheta penala in cazul unor tineri care ar fi determinat o fetita de 11 ani sa le ofere diferite sume de bani si bunuri de valoare, care erau sustrase de acasa, au anuntat, vineri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). Potrivit acestora, fata…

- Parintii care si-au omorat fetita in varsta de doi ani si 10 luni prin oparire intentionata au fost condamnati, miercuri, de Tribunalul Prahova, la pedepse de 20, respectiv 22 de ani de inchisoare.

- Portarul Horațiu Moldovan, a fost așteptat pe aeroportul din Madrid de mai mulți suporteri romani stabiliți in Spania, care i-au cantat „La mulți ani!”. Moldovan urmeaza sa efectueze vizita medicala inainte de a semna cu Atletico.

- Zeci de romani au trait un Revelion de coșmar in Madrid. Restaurantul la care au decis sa-și petreaca noaptea dintre ani a fost luat cu asalt de polițiștii spanioli care le-au zis oameniilor ca trebuie sa paraseasca localul, deoarece patronul nu avea autorizație sa organizeze evenimentul. "A venit…

- Garda Civila din Spania a anunțat ca a arestat un cuplu de origine franceza care avea intentia de a-si ucide fiul de 5 ani in Sahara, deoarece credeau ca acesta "posedat", scrie news.ro preluand AFP.Arestarea celor doi francezi a avut loc pe 21 decembrie in portul Algeciras, in sudul Spaniei, in timp…