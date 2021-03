Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan și-a pus in cap procurorii, dupa ce a spus ca magistrații și angajații din sanatate primesc sporuri de pana la 85% din salariu. Parchetul General a trimis un comunicat in care arata ca legea spune ca sporurile nu pot depași o treime din salariile de baza. “Insa sunt categorii ocupaționale…

- Numarul posturilor ocupate in instituțiile și autoritațile publice in luna decembrie a ajuns la 1,25 milioane locuri (1.249.624), dupa ce doar in ultima luna din 2020 statul a mai adaugat 4.000 de angajați in sectorul public, arata datele analizate de Profit.ro. Jurnaliștii Profit.ro releteaza ca,…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, și-a publicat, pe 5 februarie, declarația de avere, completata cu o zi inainte, pe 4 februarie, cand presa a observat ca este singurul ministru care nu și-a indeplinit aceasta obligație. Chiar daca nu a trecut NICIUN venit ianintea celui de la Ministerul Sanatații,…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat ca alocațiile copiilor cresc, de la 1 februarie, cu 20 la suta. Despre a doua creștere, Turcan a spus ca va discuta cand va exista bugetul aprobat. „Alocațiile vor intra de la 1 februarie, adica de saptamana viitoare, majorate cu 20%. Pentru calendarul de majorare…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat intr-o conferinta de presa ca incepe evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din Romania. Procedura ar fi trebuit demarata inca din octombrie 2019, asa cum prevede art. 157, alin. 2, din Legea 127 publicata in Monitorul Oficial in 9 iulie 2019.…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat, pe 7 ianuarie, ca nu este oportuna cresterea varstei de pensionare a magistratilor, deși pe 31 decembrie, la prima sa conferința de presa ca ministru, susținea ca va propune aceasta masura, pentru ca “nu este normal ca unii magistrați sa iasa la pensie la…

- Metoda de calcul pentru stabilirea cresterii salariului minim pentru anul viitor se modifica, astfel ca salariul minim va creste cel putin raportat la rata inflatiei, a declarat joi Raluca Turcan, noul ministru al Muncii si Protectiei Sociale. Aceasta a organizat o conferința de presa dupa preluarea…

- Poliția municipala, vama și direcția regionala a mediului au desfașurat o operațiune majora vineri in Nisa, pentru a intercepta o incarcatura de colete ilegale provenite din țarile din est. Rezultat: 1,2 tone de alimente distruse, pachete de țigari și alcool confiscate, relateaza presa franceza. De…