Câți bugetari sunt, de fapt, în România. Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice în martie 2023 Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in martie 2023, de 1.277.054, cu 470 mai multe comparativ cu luna precedenta. Conform datelor publicate de Ministerul Finațelor, cei mai mulți bugetari lucreaza in Ministerul Educației – 295.367. Din totalul celor 815.788 de angajati din administratia publica centrala, 600.805 lucrau in institutii finantate integral de la bugetul de stat (plus 76 angajati comparativ cu februarie 2023). Cel mai mare numar de posturi ocupate se inregistra in Ministerul Educatiei, respectiv 295.367 (295.222 in februarie 2023), Ministerul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

