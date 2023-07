Câți bătrâni din azile din toată țara au fost relocați în alte centre sociale Peste doua sute de batrani de la azile din toata țara au fost relocați in centre sociale dupa controalele care au avut loc in aceasta saptamana. Unii dintre acesștia au avut nevoie de ingrijiri medicale, astfel ca au fost internați in spitale. Ministerul Sanatații a anunțat ca 216 de persoane de la azile de stat […] The post Cați batrani din azile din toata țara au fost relocați in alte centre sociale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

