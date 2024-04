Ministerul Sanatații va extinde lista de medicamente compensate și gratuite. Prin acest demers, accesul pacienților cronici la medicamente de ultima generație ar urma sa creasca semnificativ. Actualizarea listei de medicamente compensate și gratuite va intra in vigoare incepand cu data de 1 mai. Ministerul Sanatații a facut demersurile pentru a crește accesul pacienților cronici, cu […] The post Noi medicamente compensate și gratuite in farmacii de la 1 mai appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .