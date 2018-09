Catalogul online Glami.ro vizeaza sa depaseasca targetul de vanzari de 12 milioane de euro in acest an

Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta este marea surpriza care vizeaza milioane de oameni! Guvernul Viorica Dancila ar putea lua o decizie prin care le-ar schimba programul la serviciu romanilor.Conform Bugetul.ro, aceasta hotarare vizeaza toți angajații de la stat, dar și o parte dintre cei care lucreaza in mediul privat.…

- Va fi o noua formula de calcul care va intra in vigoare in anul 2021. Toate pensiile vor fi calculate in functie de contributivitate. Aceasta va conta in proportie de suta la suta. Sudiile superioare vor fi considerate vechime in munca, iar mamele care au minim trei copii vor putea iesi la pensie…

- La numai 27 ani, Simona a adunat mai mulți bani din turneele de tenis și din contractele de publicitate, caștigurile ei fiind peste averea cu care e creditat in acest moment cel mai mare fotbalist al Romaniei din toate timpurile, potrivit gsp.ro.Anul 2018 a fost unul extrem de profitabil pentru…

- Compania ceha InspiGroup, care a intrat pe piata locala acum un an, in luna iunie 2017, prin intermediul platformei online Glami.ro, dedicata retailerilor de moda, anunta cifre si indicatori de performanta ambitiosi pentru cel de-al doilea an de existenta in Romania.

- SIMONA HALEP - KURUMI NARA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT: Partida va cnsemna a doua intalnire directa dintre cele doua jucatoare. Precedenta a fost caștigata de numarul unu mondial. Romanca s-a impus cu un categoric 6-2, 6-2, in 2014, pe hard, la Indian Wells. SIMONA HALEP - KURUMI…

- SIMONA HALEP - KURUMI NARA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT: Partida va cnsemna a doua intalnire directa dintre cele doua jucatoare. Precedenta a fost caștigata de numarul unu mondial. Romanca s-a impus cu un categoric 6-2, 6-2, in 2014, pe hard, la Indian Wells. SIMONA HALEP - KURUMI…

- eMAG, cel mai mare magazin online de pe piata locala, va investi in acest an peste 120 de milioane de euro in expansiunea internationala, tehnologie dar si intr-un nou depozit care va fi gata in luna decembrie a acestui an, a declarat Iulian Stanciu, CEO si actionar al eMAG in cadrul unei conferinte…