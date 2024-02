Stiri pe aceeasi tema

- Sony Music Group a platit cel putin 600 de milioane de dolari pentru a achizitiona jumatate din catalogul muzical al cantaretului Michael Jackson, a raportat presa americana, citata sambata de BBC.Daca informatia va fi confirmata, atunci catalogul muzical al megastarului pop ar valora 1,2 miliarde…

- Anul 2023 in Moldova a inceput cu un preț de achiziție a gazelor naturale de 1136,6 USD pentru 1000 m3, cea ce era cu 422 de USD sau 59% mai mult decat prețul mediu de achiziție din Uniunea Europeana. Prin prețul mediu de achiziție din Uniunea Europeana aici și in restul analizei se are in vedere prețul…

- Apple, care nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii, luni, a fost anterior ”in dezacord” cu o decizie a FAS conform careia distributia de aplicatii de catre Apple prin sistemul sau de operare iOS a oferit propriilor produse un avantaj competitiv. Serviciul Federal Antimonopol a declarat ca…

- Cluburile de fotbal au platit o suma record, de 888,1 milioane de dolari, pentru serviciile agentilor de jucatori in 2023, cu o crestere de 42,5% fata de anul precedent, a anuntat, joi, FIFA, odata cu publicarea raportului sau anual ''Agentii de fotbal in transferurile internationale''. Precedentul…

- Adrian Ghila este romanul care a dat lovitura peste Ocean. A incercat mai multe afaceri pe piața din Statele Unite ale Americii și a reușit cu o firma de spalatorii auto. Printre clienții lui se numara vedetele cunoscute de la Hollywood și și-a facut un renume printre celebritați. Dupa multa munca,…

- Adrian Marin Mititelu este patronul echipei de fotbal FC U Craiova 1948. La fel de cunoscut este și fiul sau, care iubește luxul și ii place sa se lafaie in bani. Adrian Mititelu Jr. a facut recent o achiziție cu care a surprins pe toata lumea: a platit 500 de mii de euro pentru o […] The post Fiul…

- Ultima dorința a unei paciente cu cancer din SUA a șters datorii medicale de circa 17 milioane de dolari ale altor persoane. Femeia, din New York City, care a murit de cancer ovarian, a strans suficiente fonduri pentru a achita milioane de dolari din datoriile medicale ale altor persoane.