Cătălin Predoiu: „Traficul de droguri este o ameninţare la adresa cetăţenilor” „Am participat astazi la Anvers, in Belgia, la lansarea unei noi platforme de lupta impotriva traficului de droguri in Europa. Anual, Europa este inundata de cantitati mari de droguri, care intra in statele membre prin marile porturi, prin intermediul crimei organizate, prin intermediul coruptiei, prin intermediul santajului, a amenintarilor si a unui complex de infractiuni care sunt adevarate amenintari la adresa securitatii nationale a statelor membre”, a declarat Catalin Predoiu.„Romania va continua si ea acest efort de combatere a drogurilor. Am lansat, anul trecut, o serie de actiuni operative… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

