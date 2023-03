Cătălin Moroșanu, reacție după ce s-a zvonit că a murit: „Cred că cineva îmi vrea moartea” Informația privind decesul unui preot constanțean, pe nume Catalin Moroșan, a starnit un val de reacții in mediul online. Mulți dintre internauți au crezut ca este vorba despre luptatorul Catalin Moroșanu și au intrat in panica. Luptatorul Catalin Moroșanu, care de fapt, se numește in buletin Moroșan, s-a trezit cu zeci de mesaje din partea celor care il urmaresc in online. „Am vazut ca ați facut o postare astazi, ca am murit. Am primit mesaje, ei m-au intrebat, dar au mai aparut astfel de știri, cred ca cineva imi vrea moartea, dar nu știu cine!”, a declarat sportivul, pentru cancan.ro . Cine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

