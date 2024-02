Stiri pe aceeasi tema

- Fetița in varsta de 3 ani din comuna ieșeana Lungani, care a fost spalata pe cap cu o substanța toxica, a murit astazi. Aceasta era internata la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iași. In urma cu o luna, fetița a ajuns la spital in stare foarte grava dupa ce mama ei a spalat-o pe cap cu o substanța…

- Micuța Ilinca, o fetița de 3 ani din Suceava, a impresionat intreaga comunitate medicala prin curajul și determinarea ei de neimaginat pentru varsta frageda. Copila a fost diagnosticata cu o tumoare cerebrala de 5 centimetri, a fost operata la Iași și acu

