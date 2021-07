Stiri pe aceeasi tema

- Se spune ca una sau mai multe cani de cafea pe zi pot reduce riscul de a contracta COVID-19 cu pana la 10%. Aceasta concluzie a fost dedusa in urma unui studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea Northwestern, SUA, potrivit sursei dnaindia.com, citata de stiripesurse.ro.

- Fast-foodul „mananca“ circa un sfert din piata totala de restaurante. Romanii cheltuie anual peste 2 miliarde de lei pe saorma, burgeri si aripioare, potrivit unei analize a Ziarului Financiar. Piata restaurantelor din Romania a scazut anul trecut, in primul an de pandemie, pana sub 10 mld.…

- Romanii au batut recordul la bautul de cafea. Sunt cifre record la vanzarile de cafea in Romania. Cata cafea au consumat romanii in doar 2 luni In doar doua luni de zile, romanii au consumat mai multa cafea ca niciodata. Pentru ca am ieșit mai rar din casa in anul 2020, am inlocuit bautul cafelelor…

- In fiecare an, bucureștenii dar și alți romani aflați in trecere sarbatoresc ziua Bucureștiului. Aniversarea se intinde pe o durata de trei zile, iar evenimentele sunt unele complexe. Zilele Bucureștiului se sarbatoresc la mijlocul lunii septembrie, in general perioada 19-21 septembrie. Anual, bucureștenii…

- Romanii care locuiesc in zone urbane puternic poluate, cum este cazul Capitalei, pierd in medie patru ani din speranța de viața, arata studiile efectuate la nivel european. Potrivit șefului Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, in Romania, anual, 25.000 de oameni sunt victimele directe ale poluarii masive.

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri seara, ca trebuie facute investitii in infrastrucutra pentru a repara probleme vechi de 30 e ani, lucru care va fi corectat prin PNRR si alte programe. ”De la Bucuresti la Baia Mare faci cat de la Bucuresti la Salonic”, afirma premieurl, care a adaugat ca isi…

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri seara, ca trebuie facute investitii in infrastrucutra pentru a repara probleme vechi de 30 e ani, lucru care va fi corectat prin PNRR si alte programe. ”De la Bucuresti la Baia Mare faci cat de la Bucuresti la Salonic”, afirma premieurl, care a adaugat ca…

- Premierul Florin Cițu spune ca regiunile Romaniei trebuie unite prin autostrazi, astfel incat Romania sa se poata dezvolta mai bine. „Vreau sa trecem Carpații cu autostrada”, a adaugat el.