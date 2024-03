Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50% dintre romani ar fi de acord cu comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Datele unui nou sondaj, realizat la comanda PNL-PSD, da unda verde Coaliției sa incheie demersurile pentru desfașurarea simultana a alegerilor din acest an.

- Ziua de miercuri va aduce așteptatele vești legate de calendarul alegerilor, iar o posibila ințelegere intre PSD și PNL ar putea marca o schimbare semnificativa in peisajul politic. Surse din PSD indica faptul ca cele doua partide ar putea forma liste comune in anumite regiuni, consolidand astfel o…

- ”In momentul in care vom avea un program pentru toate alegerile, pentru tot anul electoral, in momentul acela este posibil sa avem si comasare. Nu as duce discutiile in zona de negocieri politice. Eu imi doresc, ca si prim-ministru, sa dau tot ce inseamna modificare legislativa pe tot anul electoral,…

- Sorin Grindeau este de parere ca toate alegerile din acest an ar trebui sa fie „la timpul lor”, lasand astfel sa se ințeleaga ca nu suține comasare lor.„Eu, de principiu, susțin ca fiecare alegere sa fie la timpul lor. Acum, sigur, e un semn de intrebare legat de locale. Daca va aduceți aminte, alegerile…

- Conducerea Autoritatii Electorale Permanente AEP a avut vineri, 19 ianuarie 2024, o intalnire de lucru cu reprezentantii principalelor institutii cu atributii in desfasurarea proceselor electorale pentru a analiza stadiul organizarii scrutinului pentru membrii din Romania in Parlamentul European si…

- In culisele politicii se gandesc variante pentru a comasa alegerile din 2024, atunci cand vom avea nu mai puțin de 4 tururi de scrutin. Conform surselor politice, la PNL este gandit un scenariu in care ar putea fi comasate alegerile prezidențiale cu alegerile locale.Scenariul gandit in PNL ar presupune…

- Tribunalul Alba suspenda activitatea de judecata. Magistrații nu vor participa la birourile electorale pentru alegerile din 2024 Magistrații de la Tribunalul Alba suspenda activitatea de judecata, din 14 decembrie, pe perioada nedeterminata. Sunt amanate cauzele aflate pe rolul instanței, cu excepția…