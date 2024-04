Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Radu Oprea, Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, a anunțat luni ca prețul unui șezlong va ajunge și la 100 de lei pe litoral. In plus, a adaugat el, inca nu s-a facut licitația pentru plaje, deși “1 mai bate la ușa”. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii Romania Politica,…

- Stefan Radu Oprea a declarat in emisiunea Romania Politica de la prima News ca turismul din Romania ar trebui sa le ofere turistilor locali, romani, posibilitatea de relaxare. ”Trebuie sa ma pot odihni, sa ma pot relaxa”, a spus ministrul, precizand ca sunt povesti de succes pe litoralul romanesc care…

- Ministrul Economiei are așteptari! Stefan Radu Oprea a declarat ca aderarea Romaniei la Schengen inseamna si o crestere a numarului de turisti. „De astazi suntem in spatiul Schengen aerian. Ce inseamna asta pentru cei care calatoresc? Faptul ca la plecare sau sosire, atunci cand calatoresc in statele…

- „Datele publicate astazi de INS despre evolutia sectorului de constructii in anul 2023 arata inca o data justetea politicii noastre de accelerare a investitiilor. Recordul de 96% in absorbtia fondurilor europene, dar si actiunile concrete ale Guvernului pentru realizarea la timp a investitiilor publice,…

- FMI propune ca recalcularea pensiilor sa fie data in mai multe tranșe. Fondul propune impozit progresiv de pana la 25% pe salariile de peste 8.000 de lei, dar și o singura cota de TVA in Romania.Ministrul Economiei a explicat ca schemele de ajutor de stat pe care le gestioneaza mai multe ministere din…