Șoc la Mamaia: Închirierea unui șezlong costă cât prețul unuia nou! Turiștii care au ales sa petreaca vacanța pe litoralul romanesc sunt uimiți de costurile astronomice ale inchirierii unui simplu șezlong pe plajele din Mamaia. O investigație rapida a dezvaluit ca prețurile pentru acestea pot rivaliza cu cele pentru un șezlong nou! Inchirierea unui șezlong la Mamaia costa acum cat prețul unuia nou! Dupa o scurta […] The post Șoc la Mamaia: Inchirierea unui șezlong costa cat prețul unuia nou! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In plina luna iunie, luna de vara, cu temperaturi demne de sezonul estival, mulți romani și-au pus deja la punct planurile de vacanța. Iar unii au luat deja calea litoralului, pentru a-și petrece concediul, sau macar un weekend la soare, departe de caldura și agitația marilor orașe. Prețurile din Vama…

- Prețurile din Vama Veche au crescut considerabil in ultimii ani, astfel incat, acum, turiștii au ajuns sa le compare in permanența cu cele din stațiunea Mamaia, considerata, pana de curand, a fi cea mai scumpa stațiune a litoralului romanesc.Pentru a inchiria un sezlong, in luna iunie, la inceput de…

- Prețurile din Vama Veche au crescut substanțial in ultimii ani. Turiștii au ajuns sa le compare cu cele din stațiunea Mamaia, considerata, pana de curand, a fi cea mai scumpa de pe litoralul romanesc. Pentru a inchiria un sezlong, in luna iunie, la inceput de sezon, oamenii scot din buzunare intre 30…

- Ne aflam in plin sezon estival și turiștii incep deja sa-și petreaca vacanțele pe litoralul romanesc. Doar ca, e bine de știut, prețurile sunt mai... The post Cat costa inchirierea unui șezlong pe litoralul romanesc, anul acesta appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Pe masura ce sezonul estival 2024 a inceput, comercianții de pe litoral au majorat considerabil prețurile bauturilor. Mai ales pentru bere, cea mai cautata in zilele toride de vara. Dar iata cu cați lei se vinde un pahar cu bere pe plaja, in Mamaia. Cu cați lei se vinde un pahar cu bere pe plaja, […]…

- Au aparut „cireșele de mai” autohtone pe fondul temperaturilor mai ridicate decat normalul pentru aceasta perioada a anului. Prețul pare destul de atragator, daca ne gandim ca este undeva la jumatate fața de oferta de import din supermarketuri. La Paulești, in Prahova, zona cunoscuta pentru producția…

- Gica Hagi și Simona Halep sunt doua nume mari din sportul romanesc care au investit sume importante in hoteluri de lux la malul Marii Negre. Chiar daca prețurile sunt pe masura faimei, cei doi nu duc deloc lipsa de clienți chiar și in aceasta perioada. Gica Hagi deține hotelul Iaki din stațiunea Mamaia,…

- Turiștii care s-au aventurat pe litoralul romanesc in minivacanța de 1 mai nu au avut parte de noroc. Oamenii n-au stat la plaja din cauza frigului și a vantului, nu au putut intra in apa, și nici macar nu au putut petrece timpul la terase, din cauza vremii, dar mai ales din cauza prețurilor.Cei care…