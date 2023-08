Stiri pe aceeasi tema

- Russia will not rejoin a U.N.-brokered pact designed to prevent famines across the developing world as a result of the Kremlin‘s war in Ukraine, President Vladimir Putin said Thursday, according to Politico. Speaking at the Russia-Africa Economic and Humanitarian Forum in St. Petersburg, Putin again…

- Warsaw is filing a complaint to the European Commission against Berlin for allegedly failing to remove waste illegally transported from Germany to Poland and stored there, Climate Minister Anna Moskwa said on Wednesday, according to Reuters. Some 35 tonnes of waste was illegally moved to Poland by German…

- Three Kosovo police officers who were detained for almost two weeks in Serbia have been released, in a development that could help jump-start stalled talks between the two Western Balkan countries, according to Politico. “We confirm that the three kidnapped police officers have been released,” Kosovo’s…

- Cei care au fost afectati de inundatiile din ultimele zile vor fi ajutati de Guvern, a anuntat, sambata, premierul Marcel Ciolacu. „Oamenii afectati de inundatiile din ultimele zile vor fi ajutati de Guvern. Cele mai mari probleme sunt in localitatea Grecesti din Dolj, unde mai multe zeci de persoane…

- Guvernul finlandez a anunțat marți ca va expulza noua membri ai personalului ambasadei Rusiei la Helsinki, care sunt suspectați de spionaj pentru Kremlin, potrivit Politico. „Finlanda va expulza noua persoane care lucreaza la Ambasada Rusiei și care sunt membri ai personalului de informații”, a spus…

- Premierul Nicolae Ciuca a confirmat ca isi depune mandatul vineri, pe 26 mai. Seful Executivului a spus ca nu a decis inca daca ramane in noul Guvern. Intrebat, miercuri in Argeș, daca isi da demisia vineri, premierul a spus: „Daca am spus ca imi depun mandatul…”. ”Asa cum am mentionat de fiecare data,…

- Patru adolescenți au fost reținuți sambata, la Berlin, la patru zile dupa uciderea unui barbat intr-o parcare de la marginea capitalei germane. Doi dintre tinerii puși sub acuzare in acest caz sunt copiii victimei, relateaza presa germana. Potrivit publicației „Tagesspiegel”, victima, un barbat in…

- Gerhard Schroeder, fostul cancelar al Germaniei, a iscat noi controverse dupa ce fotografii cu el la recepția de 9 mai de la ambasada Rusiei au fost scurse in presa germana, relateaza The Guardian. Fostul șef de guvern a sarbatorit nu doar alaturi de reprezentanții regimului criminal de la Kremlin,…