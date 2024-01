Cât a ajuns să coste „coșul de supraviețuire” în România In Romania, coșul minim de cumparaturi a ajuns sa fie mai scump cu aproape 18% fața de inceputul anului trecut, romanii fiind nevoiți sa aloce undeva la un sfert din salariul minim pe economie pentru a-și asigura alimentele de baza pentru o luna. Așa cel puțin se intampla in cazul a o treime din salariații care caștiga leafa minima de 2.000 lei pe luna și care aloca un sfert din bani pe „coșul minim de supraviețuire”. Iar scumpirea de 18% a alimentelor este de doua ori mai mult decat a crescut salariul minim in ultimul an,i. Potrivit unei analize realizate de catre site-ul Picodi.com, costul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

