- A fost o vreme cand partidele populiste ar fi dorit desființarea Uniunii Europene. Ulterior s-au razgandit. Au schimbat tactica. Acum vor sa profite de alegerile europene. Scenariul este simplu. Intra – prin vot – in Parlamentul European. Odata ajunși acolo, blocheaza din interior toate mecanismele…

- Cuba a testat pentru a doua oara tehnica cunoscuta sub numele de "insecta sterila", menita sa reduca rata de inmultire a tantarului Aedes aegypti, agent de transmitere a unor boli precum febra dengue, Zika si Chikungunya, relateaza EFE, potrivit Agerpres.

- Halterofilul Marin Robu s-a calificat la Olimpiada de la Paris, Franța. Halterofilul Marin Robu a devenit al 10-lea sportiv din țara noastra calificat la Olimpiada de vara de la Paris. {{740495}}El și-a asigurat participarea la cel mai important eveniment sportiv al anului, grație excelentei sale evoluții…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat ca Rusia se foloseste de dezinformare pentru a perturba Jocurile Olimpice de la Paris. Macron a facut aceasta declarație in fața jurnaliștilor prezenți la inaugurarea unui centru de inot, construit pentru a gazdui competitiile olimpice: ”Dezinformarea…

- „Polemica cu ploșnițele (…) a fost amplificata artificial pe rețelele de socializare de conturi care s-au dovedit a fi de inspirație sau de origine rusa, fiind creata chiar o falsa legatura intre sosirea refugiaților ucraineni și raspandirea gandacilor de pat”, a spus el. Acest lucru a fost „foarte…

- Reuniunea de la Palatul Elysee va fi deschisa printr-o interventie prin videoconferinta de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Agerpres.Prim-ministrul ungar Viktor Orban nu va fi prezent, dat fiind ca in aceeasi zi are loc in parlamentul de la Budapesta votul de ratificare a aderarii…

- Aproape doua treimi din fructe (73,1%) si aproape jumatate din legume (45,8%) neecologice contineau cel putin un reziduu de pesticide in perioada 2017-2021, potrivit unui studiu realizat de Generations futures publicat joi, la mai putin de o luna de la anuntarea intreruperii planului Ecophyto in Franta,…

- BRD s-a pus in vanzare. Mulți romani au credite la aceasta banca sau incaseaza aici pensii și salarii. BRD , a treia cea mai mare banca din Romania, este in discuții pentru a fi vanduta in cadrul unei ample operațiuni de optimizare a costurilor, inițiata de grupul bancar francez Societe Generale in…