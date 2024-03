Grecii de la Aktor progresează rapid pe Lotul 3 din Autostrada Bucureștiului A0: Vor finalizarea în august 2024! Proiectul de infrastructura cheie al Autostrazii București sud, in special Lotul 3, inregistreaza progrese notabile. Angajamentul și eficiența dovedita a constructorului grec Aktor reprezinta un semn de autentic respect pentru Romania. Muncind fara incetare, inclusiv pe timp de noapte, grecii de la Aktor demonstreaza un angajament remarcabil de a respecta termenul estimat de finalizare, august 2024. Progrese semnificative in construcție Chiar in acest weekend, plin de activitate, Aktor a realizat un avans de-a dreptul impresionant, montand deja grinzile metalice necesare pentru mai multe structuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

