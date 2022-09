Stiri pe aceeasi tema

- Charles al III-lea va fi proclamat sambata oficial rege al Marii Britanii. Ceremonia va avea loc la Londra. La ora 12.00, la Palatul St James, se va intruni Consiliul de Succesiune pentru proclamarea noului rege Charles al III-lea. In cadrul acestei ceremonii, noul suveran va face o declarație și va…

- Regina Elisabeth II a adunat in timpul domniei de 70 de ani o avere personala estimata de Sunday Times la 370 de milioane de lire sterline, din care o parte este cunoscuta si gestionata de guvern, dar alta este privata. Elisabeth II a ajuns insa departe in clasamentul marilor averi din Regatul Unit,…

- Primul in linia de succesiune, prințul Charles, va fi proclamat, astazi, Rege al Marii Britanii. El va deveni Charles al III-lea. Exista, de asemenea, un nou titlu pentru soția lui Charles, Camilla, care devine Regina Consort. In varsta de 73 de ani, Charles este cel mai in varsta membru al familiei…

- Liz Truss a fost aleasa luni in functia de lider al conservatorilor britanici. Marți, ea va fi nominalizata pentru postul de prim-ministru. Liz Truss a obtinut 81.326 de voturi, iar contracandidatul ei, Rishi Sunak, 60.399, a anuntat Sir Graham Brady, care a subliniat ca votul a fost ”liber si corect”.…

- Aleksandr Dughin a facut, luni, primele declaratii despre moartea fiicei sale, Daria Dughina, in explozia unei masini, si a invinovatit Ucraina pentru moartea ei, subliniind ca ”si-a jertfit viata ca o fecioara sacrificata pe altar”, relateaza CNN. Aleksandr Dughin este un mare sustinator ar imperialismului…

- Aproximativ 15.000 de soldati rusi au murit in Ucraina de la inceputul razboiului, au estimat agentiile de informatii din SUA si Marea Britanie, relateaza AFP. Richard Moore, seful Serviciului de Informatii Externe al Marii Britanii (MI6), a declarat ca un bilant de 15.000 de morti in randul rusilor…

- Boris Johnson și-a anunțat, joi, demisia din fruntea Guvernului Marii Britanii și de la conducerea Partidului Conservator. El va asigura interimatul in fotoliul de premier pana la desemnarea succesorului sau. In plus, urmeaza sa desemeneze un succesor la sefia partidului, pana la alegerea unuia, la…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a cerut Rusiei sa se asigure ca pedeapsa cu moartea pronuntata impotriva celor doi cetateni britanici de catre o instanta pro-rusa din autoproclamata Republica Populara Donetk nu este aplicata, relateaza CNN. CEDO a anuntat, joi, ca a decis sa acorde masuri…