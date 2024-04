Stiri pe aceeasi tema

- Arhimandritul Irineu Dogaru, Eclesiarhul Bisericii "Sfintii Serghie si Vah" de la Palatul Cotroceni, a trecut la Domnul sambata, la varsta de 62 de ani.Potrivit Basilica.ro, Parintele Irineu este cel care s a ocupat de reconstructia Bisericii Palatului Cotroceni, demolata in timpul regimului comunist…

- Mormantul lui Viorel Petrescu, lider al mișcarii „Oastea Domnului”, a fost dezgropat, marți dimineața, de un barbat care susține ca l-a visat pe defunct și a crezut ca „i-a trimis un semn de viața”. Barbatul este cercetat pentru profanare de morminte și va fi evaluat psihic. Preotul din localitatea…

- Dupa ce și-au petrecut Vinerea Mare pe un teren de golf, șoții Iohannis au mers sambata seara la slujba de Inviere care a avut loc la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu. Presedintele Klaus Iohannis a sosit impreuna cu sotia sa, sambata seara, la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime”…

- Dascalul unei biserici dintr-o localitate din Buzau a fost injunghiat in timpul slujbei de un barbat cu probleme psihice. Scandalul a pornit dupa ce dascalul l-a rugat pe individ sa iasa din biserica pentru ca facea galagie. Un incident grav s-a petrecut in localitatea Ploiești, din județul Buzau. Acolo…

- Renovarile la Palatul Cotroceni nu mai contenesc. In decursul celor doua mandate ale lui Klaus Iohannis, Administrația Prezidențiala a contractat nenumarate din lucrari. Acum, un nou contract a fost parafat pentru renovarea fațadelor a doua cladiri din curtea instituției. Incepand cu anul 2016, din…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, pentru data de 21 februarie, sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). Se va discuta, intre altele, despre situatia de securitate de la Marea Neagra si programul de inzestrare a Armatei. Ședinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii va avea loc miercuri,…

- Barbatul care a fost ucis de cei doi militanți inarmați ai gruparii jihadiste Statul Islamic (ISIS) in timpul slujbei de duminica la biserica italiana din Istanbul intrase in cladire dupa ce a ieșit la o plimbare, a declarat luni, 29 ianuarie, varul sau. ???????? #Turkey – Two men believed to have attack…

- Un preot din Ciosa i-a ajutat pe mai mulți tineri din Piatra Fantanele care au vrut sa ajunga la biserica, in ciuda temperaturilor scazute și a drumului impracticabil, așa ca și-au luat sania și schiurile și-au pornit la drum. I-a ajutat preotul din Ciosa, cu o mașina de teren. Duminica dimineața, mai…