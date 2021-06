Casa de avocatură PeliPartners s-a relocat în Charles de Gaulle Plaza Casa de avocatura PeliPartners se relocheaza din 1 iulie intr-un nou sediu, la etajul 13 al cladirii Charles de Gaulle Plaza, de langa statia de metrou Aviatorilor. Firma a lucrat pana acum intr-un sediu aflat in apropiere de Arcul de Triumf. „Este un pas firesc ce reflecta consolidarea continua a firmei noastre, inclusiv intr-o perioada plina de provocari si de necunoscute. In ultimul an am fost zi de zi alaturi de partenerii nostri si am fost implicati intr-o serie de proiecte menite sa constituie pietre de temelie pentru revenirea economiei romanesti, in toate ariile de expertiza ale PeliPartners”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

