- Steaua București s-a impus cu scorul general de 3-1 in fața celor de la Dinamo in cadrul finalei Superligii Naționale. Sambata, formația din Ghencea a caștigat al patrulea meci al ultimului act chiar in bazinul din Ștefan cel Mare cu 13-8 (4-4, 4-1, 3-1, 2-2). Steaua București a pus in vitrina clubului…

- Steaua Bucuresti a castigat, sambata, al optulea titlu national consecutiv si al 20-lea in total, la polo, dupa a treia victorie in finala Superligii Nationale, cu Dinamo Bucuresti. Titlul la feminin a revenit tot echipei Steaua Bucuresti.

- Scrimera Emilia Corbu (CS Rapid Bucuresti) a castigat titlul de campioana nationala individuala la floreta dupa ce a invins-o in finala pe Rebeca Candescu (CSU Poli Timisoara) cu scorul de 15-8, joi, in Sala ''Ana Pascu'' din Bucuresti.Podiumul a fost completat de Ingrid Miti Bikfalvi (CSU Politehnica…

- CSA Steaua Bucuresti a castigat din punct de vedere matematic al saptelea sau titlu de campioana nationala la polo pe apa feminin, dupa ce a invins-o joi pe CSM Unirea Alba Iulia, cu 17-12, in Bazinul Steaua, in primul meci din Turneul VII al competitiei. Jucatoarele antrenate de Ionut Cismaru, Andrei…

- CSA Steaua Bucuresti se afla la un singur succes de castigarea celui de-al 20-lea sau titlu national, dupa ce a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 12-7, vineri, in Bazinul Steaua, in al doilea al finalei Superligii Nationale masculine de polo pe apa, potrivit Agerpres.

- Liga Nationala de Rugby Kaufland, editia 2024, va debuta pe 13 aprilie, urmand sa se desfasoare intr-un nou format, pe parcursul a 10 etape (sezon regulat), urmat de semifinale si finale. Cele sase echipe participante sunt: CS Dinamo Bucuresti, CSA Steaua Bucuresti, CS Rapid Bucuresti, CSM Stiinta Baia…

- Scrimera Alexandra Predescu (CSA Steaua Bucuresti) a castigat titlul de campioana nationala individuala la spada, dupa ce a invins-o in finala pe Bianca Benea (CSM Oradea) cu 15-6, sambata, la Satu Mare.Duminica este programata proba feminina de spada pe echipe.foto: Federatia Romana de Scrima

- Scrimera Andreea Lupu (CS Dinamo Bucuresti) a castigat titlul de campioana nationala individuala la sabie, joi, dupa ce a invins-o e colega sa de club Maria Matei, cu 15-8, in finala competitiei gazduite de Sala "Ana Pascu" din Bucuresti.