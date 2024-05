Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (56 ani) s-a aratat mulțumit de prestația elevilor sai din partida cu Farul, caștigata cu 5-1, insa subliniaza importanța achizițiilor in vederea luptei pe doua fronturi din sezonul viitor: Superliga și Europa. CFR Cluj a terminat en-fanfare sezonul de Superliga, formația din Gruia avand…

- Dan Petrescu a revenit la CFR Cluj pentru un al patrulea mandat și deja a indeplinit primul obiectiv. A terminat pe locul doi și va juca in preliminariile Conference League, fara sa mai treaca prin alte baraje fara noima cu echipe de pe locul 8 sau 10. Petrescu s-a intors și a caștigat la debut, 3-2…

- Panagiotis Tachtsidis, mijlocașul grec de la CFR Cluj, a marcat un gol fabulos cu Farul, in ultima etapa din play-off. La 1-0 pentru CFR Cluj, Panagiotis a primit o pasa din lateral de la Birligea și a șutat din prima cu stangul, din drop. Mingea s-a dus aproape de vinclu, fara ca Buzbuchi sa poata…

- Cristi Manea, fundașul dreapta de la CFR Cluj, a fost lasat pe banca de Dan Petrescu in meciul cu Farul, din ultima etapa de play-off. In locul lui Manea a fost ales Vasile Mogoș, care devine astfel favorit sa fie convocat la EURO 2024 chiar in detrimentul coechipierului de la CFR Cluj. Manea a pierdut…

- CFR Cluj și Rapid se intalnesc astazi, de la ora 21:30, in runda cu numarul 8 din play-off-ul Superligii. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. CFR Cluj - Rapid, live de la 21:30 Click AICI pentru statistici Echipele probabile din CFR Cluj -…

- Deși stabilise sa o preia pe CFR Cluj din sezonul urmator, Dan Petrescu a revenit pe banca tehnica a gruparii din Gruia mai devreme decat se aștepta. „Bursucul” și-a inceput al patrulea mandat la gruparea ardeleana astazi și trebuie sa o califice pe fosta campioana a Romaniei in Europa. „Clubul CFR…

- Serie A va trimite 5 reprezentante in grupa Ligii Campionilor in noul format cu 36 de participante, grație performanțelor reușite de AS Roma, Atalanta și Fiorentina, toate ajunse in semifinalele din Europa și Conference League și celui mai bun coeficient UEFA (19,428) ️ Și Bundesliga va avea 5 formații…

- Umilința inregistrata de CFR Cluj la Hunedoara, 0-4 cu Corvinul, a declanșat un adevarat tsunami in randul oficialilor formației din Gruia. In acest moment, Ovidiu Hoban (41 de ani) este antrenorul echipei, iar Marius Bilașco (42 de ani) a devenit numarul 1 din club.​​Eșecul usturator din sferturile…