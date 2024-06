Stiri pe aceeasi tema

- Candidații pentru funcția de primar al municipiului Lugoj au ocazia de a dezbate fața in fața, cu replici, contre sau intrebari incrucișate ce se pot adresa contracandidaților, pe teme și subiecte ce privesc viitorul Lugojului, in cadrul dezbaterii electorale „Direct la Subiect – Eu cu cine VOTEZ?”.…

- Alianța Dreapta Unita, formata din USR, Forța Dreptei și PMP, a organizat la Timișoara, in 9 mai, in contextul sarbatoririi Zilei Europei, manifestarea de lansare in campania pentru alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie. La evenimentul gazduit de Sala „Cornel Jude” din Timișoara au luat parte…

- Cele doua alianțe constituite in jurul USR, Forța Dreptei și PMP, Alianța Timișoara Unita și Alianța Dreapta Unita, au de luni, oficial, candidați la funcția de primar al Timișoarei, respectiv președinte al Consiliului Județean Timiș. Desigur, vorbim despre Dominic Fritz și Alin Nica. Alaturi de cei…

- In competiția electorala din 9 iunie 2024 pentru Consiliul Local și Primaria Lugoj s-au inscris și candidații Alianței Drepta Unita, formata din Uniunea Salvați Romania, Partidul Mișcarea Populara și Forța Dreptei. Pentru funcția de primar al municipiului Lugoj va candidat medicul Erwin Floroni,…

- Sambata, 6 aprilie, social-democratul Calin Dobra și-a anunțat candidatura pentru fotoliul de primar al Lugojului la alegerile locale din 9 iunie. Alfred Simonis a transmis cu aceasta ocazie ca Dobra se „bucura de intreaga susținere a PSD”.

- Alianța Dreapta Unita – formata, la nivel național, din Uniunea Salvați Romania, Partidul Mișcarea Populara și Forța Dreptei – s-ar putea numi la Buzau „Dreapta ciuntita”, dupa ce intreaga conducere județeana a formațiunii conduse la centru de Ludovic Orban a demisionat in bloc. „Conducerea partidului…

- ICCJ a validat protocolul de constituire a Alianței Dreapta Unita și a anulat decizia BEC prin care se hotarase respingerea reprezentantul PMP in Biroul Electoral Central. Dupa aceasta decizie, liderul PMP, Eugen Tomac, ii cere demisia președintelui Autoritații Electorale Permanente, Toni Grebla, pe…

- Judecarea contestației depuse de Alianța Dreapta Unita la ICCJ s-a amanat! Este decizia de ultima ora luata in scandalul momentului din politica. Ieri, BEC a respins constituirea alianței dintre USR, PMP și Forța Dreptei. Liderii celor trei partide au acuzat presiuni politice din partea PSD. Liderii…