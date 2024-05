Stiri pe aceeasi tema

- Corvinul a caștigat Cupa Romaniei (3-2 la penalty-uri și 2-2 in timpul regulamentar, cu Oțelul), iar acum se pregatește de cupele europene. Formația lui Florin Maxim va intra in turul 1 din preliminariile Europa League. In aceasta dimineața, la GSP LIVE, Bogdan Apostu, agent FIFA și om implicat direct…

- Barajul din play-out pentru obtinerea dreptului de participare in cupele europene dintre Otelul Galati si Universitatea Cluj se va disputa duminica, a anuntat Liga Profesionista de Fotbal (LPF). „Meciul de baraj pentru dreptul de participare in cupele europene intercluburi, dintre Otelul Galati si Universitatea…

- ​Federația Romana de Fotbal a anunțat vineri echipele care au primit licența pentru a participa in cupele europene in sezonul viitor. Aceștia au facut precizari și cu privire la situația Corvinului, echipa care nu are drept de promovare, dar care va juca finala Cupei Romaniei.

- FRF a anunțat echipele din Superliga care au luat licența UEFA pentru sezonul viitor. Printre ele se numara U Cluj, Oțelul și FCU Craiova, din play-out. Pe langa cele 3 din play-out, toate echipele din play-off au luat licența pentru cupele europene, adica: FCSB, Farul, Universitatea Craiova, CFR Cluj,…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, a vorbit despre finala Cupei Romaniei Betano, Oțelul Galați - Corvinul Hunedoara, care va avea loc pe 15 mai la Sibiu. Șeful Federației este incantat de meci și abia așteapta duelul dintre cele doua nou-promovate, care vor afla astazi daca pot…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au ratat șansa de a se califica in semifinalele Diviziei A1, dupa ce a inregistrat o noua infrangere cu CSO Voluntari și in cel de-al doilea joc din play-off. Formația ilfoveana s-a impus cu 3-0 (25-23, 26-24, 25-12) și, astfel, a facut 2-0 la general, obținand…

- ARBITRU DE TOP… Ovidiu Mihai Artene a primit o noua delegare in competițiile europene. De aceasta data, vasluianul va fi arbitru asistent la partida dintre Villareal și Marseille, din returul optimilor de finala Europa League. In varsta de 45 de ani, Ovidiu Artene este unul dintre cei mai buni arbitri…