Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a vandut deja peste 300 de bilete la adunarea fanilor de la Polivalenta din Ștefan cel Mare, doar copiii au acces luni seara la „Arcul de Triumf”, cu Petrolul. Roș-albii se bazeaza pe cateva mii de suporteri, iar atmosfera va fi redata jucatorilor inaintea confruntarii cu ploieștenii Dinamo joaca…

- Romania U20 și Italia U20 se intalnesc astazi, de la ora 18:00, intr-un meci din cadrul turneul Elite League U20. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro, transmis pe FRF TV și pe Digi Sport 1. Meciul dintre Romania U20 și Italia U20 se joaca pe arena din Targoviște. Naționala pregatita de Costin Curelea mai…

- Liderul galeriei echipei de fotbal CSA Steaua, Andrei Florescu, a fost plasat in arest la domiciliu, intr-un dosar in care este acuzat ca a participat la o incaierare cu suporterii Dinamo, in timpul unui meci dintre formatia din Stefan cel Mare si UTA desfasurat pe Stadionul "Arcul de Triumf", la care…

- Jandarmeria București a aplicat sancțiuni dure dupa incidentele violente de la partida Dinamo – UTA (1-0), ultima din sezonul regulat din Superliga. Meciul de pe „Arcul de Triumf” a fost prefațat de momente teribile. Ultrașii CSA Steaua, infrațiți cu galeria aradenilor, au venit la stadion și a inceput…

- Meciul dintre Dinamo și UTA a fost prefațat de scene reprobabile. Ultrașii din Peluza Sud a gazdelor au patruns pe gazonul arenei Arcul de Triumf și și-au imparțit pumni cu susținatorii oaspeților. Jandarmeria a anunțat inca de joi ca meciul Dinamo - UTA este unul cu risc ridicat. Ultrașii veniți de…

- Dinamo a invins-o pe Oțelul cu 3-1 și a scapat de ultima poziție din Superliga. Nu toate aspectele interesante ale serii au fost surprinse de camerele TV, motiv pentru care va prezentam 7 știri-blitz de la incleștarea de pe „Arcul de Triumf”. Doar 8 puncte o mai despart pe Dinamo de zona sigura, in…

- Zeljko Kopic (46 de ani), antrenorul lui Dinamo, a aparut la meciul cu Farul cu un detaliu inedit pe braț. Croatul a purtat o banderola alb-roșie, cu sigla lui Dinamo: +1 FOTO Acest detaliu se practica in campionatul Portugaliei, unde antrenorii sunt deseori vazuți pe margine cu banderole in culorile…