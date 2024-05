Primii pasageri care au trecut prin noul terminal al Aeroportului Oradea au primit cadouri

Stiri pe aceeasi tema

- „Inaugurarea noului terminal al Aeroportului Oradea reprezinta o etapa semnificativa in evolutia si modernizarea infrastructurii sale. Echipat cu facilitati moderne, acesta marcheaza debutul unei transformari majore pentru aeroport, avand in vedere nevoile in continua crestere ale pasagerilor. Pasagerii…

- Jucatorii de la FCSB au avut parte azi de un antrenament special. Au primit vizita mai multor copii. Un grup de 30 de copii de la o școala din Comuna Dragodana (județul Dambovița) au venit in vizita la FCSB, fiind pentru mulți dintre ei prima oara cand au ieșit din comuna. Copiii au facut un tur al…

- Doua avioane au suferit avarii la nivelul aripilor dupa o coliziune la sol pe aeroportul londonez Heathrow, insa in urma acestui incident nu s au inregistrat victime sau intarzieri ale zborurilor, au declarat surse aeroportuare, citate de EFE si Agerpres.roO aeronava British Airways BA si un avion Virgin…

- Romania a intrat in Schengen cu granițele aeriene și maritime. Festivismul i-a cam deranjat insa pe pasageri. Primii sosiți pe aeroportul din Otopeni au fost intampinați cu bannere și baloane colorate. O parte veneau chiar de la Viena, capitala țarii care ne impiedica sa intram in Schengen cu drepturi…

- Fotoreporterul Octav Ganea de la agenția de fotografie Inquam Photos a realizat o galerie foto cu primii pasageri care au ajuns pe Aeroportul Henri Coanda dupa aderarea parțiala la Schengen, in 31 martie, dupa ora 00:00. Unii dintre pasageri, surprinși in imaginile video de reporterii prezenți la fața…

- A treia inaugurare a celui de-al patrulea terminal de pasageri a fost in cadru mai restrans decat primele doua. De data asta, vineri a fost chiar o inaugurare, si nu o prezentare a proiectului mult asteptat: prin T4 au trecut primii pasageri – care au sosit cu o cursa TAROM de la Bucuresti, respectiv…

- Intalnire emoționanta la Botoșani. Aryan, copilul de doi ani gasit in padure dupa mai bine de 24 de ore de cautari, s-a intalnit luni cu salvatorii sai. A stat de vorba cu cei trei polițiști, care i-au oferit și cadouri.

- La cațiva kilometri in largul Marii Negre, in zona rafinariei Petromidia, se afla singurul terminal marin offshore din Romania. De 15 ani, in largul Marii Negre, la 8,6 kilometri de rafinaria Petromidia, se poate zari o construcție galbena, nu foarte mare care pare ca plutește in deriva. Este insa singurul…