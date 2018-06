Stiri pe aceeasi tema

- Un colaborator de prim rang al liderului nord-coreean Kim Jong Un a ajuns luni noapte la Singapore, informeaza marti canalul japonez NHK, un nou semn ca organizarea summitului cu presedintele american Donald Trump merge inainte, relateaza Reuters, scrie agerpres.ro. Kim Chang Son, care este…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca intalnirea sa cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pe 12 iunie, la Singapore, este inca posibila, informeaza DPA, citata de Agerpres. Discutiile despre summit “se misca foarte frumos”, “inca avem in vedere 12 iunie in Singapore, asta nu…

- Dupa ce Casa Alba a facut publica scrisoarea trimisa de Donald Trump lui Kim Jong-un prin care anuleaza summitul de la Singapore, președintele american a susținut o declarație de presa in care a detaliat decizia de a nu se mai intalni cu Kim, scrie AP. In timpul declarației sale, președintele Donald…

- Donald Trump a anunțat ca summitul cu Kim Jong-un nu va mai avea loc. Casa Alba a emis un comunicat in care anunța ca președintele americna a anulat intalnirea cu liderul de la Phenian, programata pentru 12 iunie la Singapore. P reședintele american Donald Trump și Kim Jong-un trebuiau sa se intalneasca…

- Intalnirea dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un este pusa din ce in ce mai mult sub semnul intrebarii din cauza ultimelor declaratii facute de regimul de la Phenian si a ingrijorarilor legate de agenda summitului, dar si in contextul vizitei presedintelui…

- Coreea de Sud vrea sa medieze neintelegerile intre Statele Unite si Coreea de Nord, inainte de intalnirea presedintelui american Donald Trump cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, care e planificata sa aiba loc pe 12 iunie in Singapore, relateaza site-ul agentiei Reuters. Phenianul a amenintat…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri presei ca au fost stabilite data si locul unde se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un si ca detaliile urmeaza sa fie anuntate in curand, relateaza Reuters si AFP. Casa Alba a transmis ca summitul istoric dintre presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri presei ca au fost stabilite data si locul unde se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un si ca detaliile urmeaza sa fie anuntate in curand, relateaza Reuters si AFP.Casa Alba a transmis ca summitul istoric dintre presedintele SUA…