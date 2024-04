Stiri pe aceeasi tema

- UPDATEPredintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus in declaratiile difuzate sambata ca spera ca impreuna cu presedintele elvetian Viola Amherd sa stabileasca o data in urmatoarele zile pentru un summit mondial pentru pace in Elvetia, cu participarea a 80 pana la 100 de tari, informeaza Reuters.Rusia…

- Presedintele finlandez Alexander Stubb si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au semnat miercuri, la Kiev, un acord privind cooperarea in domeniul securitatii si sprijinul pe termen lung intre Finlanda si Ucraina, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Documentul acopera o gama larga de chestiuni,…

- Ambasadorul SUA in Ungaria a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru a i se transmite un protest in urma unor declaratii ale lui Joe Biden, care a spus ca Viktor Orban cauta sa impuna o dictatura in Ungaria, presedintele democrat facand aceste afirmatii dupa ce rivalul sau republican la…

- Cu cateva ore inainte de cea de-a treia intalnire bilaterala dintre premierul ungar Viktor Orban si fostul președinte american Donald Trump, ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a declarat la Palm Beach, in Florida, ca odata cu revenirea lui Donald Trump, Statele Unite ale Americii ar putea avea…

- Comisia Europeana va propune marți modalitați prin care Uniunea Europeana sa iși stimuleze industria de armament, astfel incat sa poata trece la "regimul economiei de razboi" ca raspuns la invazia Rusiei din Ucraina, scrie luni, 4 martie, Reuters.Thierry Breton, comisarul european pentru industrie,…

- Razboiul din Ucraina intra sambata in cel de-al treilea an. Reuters a intervievat peste 20 de soldati si comandanti ucraineni din unitati de infanterie, drone si artilerie de pe diferite sectiuni ale frontului de 1.000 de kilometri din estul si sudul Ucrainei. Desi sunt inca motivati sa lupte impotriva…

- Ucraina l-a invitat pe președintele chinez Xi Jinping sa participe la un summit pentru pace alaturi de alți lideri mondiali, a declarat consilierul principal al lui Volodimir Zelenski, informeaza Reuters, citata de Sky News. Elveția a fost de acord sa organizeze discuțiile, dar nu a fost stabilit inca…

- Statul ucrainean risca sa sufere o "lovitura ireparabila" in cazul in care conflictul se prelungeste, a afirmat marți, 16 ianuarie, președintele rus Vladimir Putin, apreciind ca initiativa pe front este de acum "in intregime" de partea fortelor Moscovei, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Nu doar ca…