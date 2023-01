Stiri pe aceeasi tema

- Noile carți electronice de identitate devin obligatorii pentru toți cetațenii din Romania, iar autoritațile anunța ca aceste documente vor fi emise pana la finalul acestui an. Pana la finalul acestui an, cetațenii Romaniei vor avea carți de identitate cu cip, fiind un proiect scos in dezbatere publica…

- Buletinele electronice cu cip vor fi emise in Romania, pana la finalul lui 2023, gratuit deși inițial se anunțase ca aceastea vor costa 67 de lei. Proiectul a fost scos in dezbatere publica de Ministerul Afacerilor Interne și urmeaza sa fie aprobat de Guvern. Noile carți de identitate cu cip vor fi…

- Buletinele electronice vor fi emise in toata țara pana la finalul anului și vor fi gratuite. Din 2030, oricine vrea sa iasa din țara va trebui sa aiba un astfel de document sau pașaport. Proiectul a fost scos in dezbatere publica de Ministerul Afacerilor Interne și urmeaza sa fie aprobat de Guvern.

- Intr-un proiect de act normativ scos in dezbatere publica de Ministerul Afacerilor Interne se arata ca noile carți electronice de identitate vor fi emise la nivel național pana la finalul anului 2023. Costul va fi suportat de stat.

- Prezenta la o dezbatere despre digitalizarea sistemului de sanatate din Romania, Presedinta Comisiei de Apararea, ordine publica si siguranta nationala din Senatul Romaniei, Nicoleta Pauliuc, a afirmat ca viitoarele carti de identitate electronice pe care ar urma sa le emita Ministerul Afacerilor…

- ​Peste 5.200 de carți electronice de identitate au fost emise pana acum in cadrul proiectului pilot din județul Cluj, a anunțat joi Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, potrivit News. Pana in vara anului viitor proiectul se va extinde la nivel național. Carțile de identitate cu cip vor avea dimensiunea…