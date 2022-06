Cartea zilei: Ceaiuri din plante medicinale Tratamente eficiente pe baza de ceaiuri din plante medicinaleLucrarea de fata propune solutii testate pentru vindecarea si ameliorarea unei largi varietati de boli pe cale naturista.Daca vrei sa descoperi metodele prin care poti preveni sau trata afectiunile mai frecvente, apeland la o serie de tehnici terapeutice naturiste, volumul semnat de Gheorghe Mohan este instrumentul ideal. In primul rand, iti va fi de un real folos daca ai incredere in capacitatea plantelor de a ne ajuta sa ne ingrijim ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

