Ce este bine să mâncăm prima dată dimineaţa. Alimentele care ne asigură un început de zi extraordinar Știm deja ca este cea mai importanta masa a zilei, iar alegerile pe care le facem au un impact major asupra funcționarii organismului uman. Afla, din randurile de mai jos, ce este bine sa mancam prima data dimineața. Acestea sunt alimentele ce ne asigura un inceput de zi extraordinar. Cea mai importanta masa a zilei […] The post Ce este bine sa mancam prima data dimineata. Alimentele care ne asigura un inceput de zi extraordinar appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vrei sa iți indulcești cafeaua de dimineața, fara a-ți face griji privind numarul de calorii? Pasionații de aceasta bautura au dezvaluit ce ingredient ii schimba gustul dimineața. Trebuie adaugat cat timp bautura este calda. Afla in randurile de mai jos cum trebuie sa procedezi. Ce ingredient sa pui…

- Muraturile, aceasta garnitura atat de iubita de romanul tradiționalist, nu sunt doar atat. Specialiștii nutriționiști ne explica foarte clar ca muraturile sunt adevarate bombe de sanatate pentru organismul nostru. Mai mult decat, ne invita sa fim foarte atenție ca, mai ales iarna, sa le adaugam in alimentația…

- Sarmalele in foi de varza murata sunt preferate tuturor romanilor, mai ales la masa de Craciun. Sunt extrem de gustoase, consistente și sațioase. Exista sute de rețete de sarmale, iar fiecare gospodina are propria tehnica de preparare a lor. Cu toate acestea, puține știu cate linguri de ulei se pun…

- Astrologii au dezvaluit ce rezerva horoscopul zilei de luni, 11 decembrie 2023, pentru cele doisprezece semne zodiacale. Unii nativi vor avea parte de un eveniment placut inca din primele ore ale zilei. Afla in randurile de mai jos daca și tu faci parte dintre cei norocoși. Ce dezvaluie horoscopul zilei…

- Sfantul Apostol Andrei, denumit in popor și „ocrotitorul romanilor”, este praznuit an de an pe data de pe data de 30 noiembrie, zi in care foarte mulți romani iși serbeaza ziua onomastica de nume. Daca sunteți in cautarea celor mai frumoase mesaje și urari de Sfantul Andrei 2023, ați nimerit la locul…

- Diminețile tarzii sunt cele mai grele, iar atunci cand ne trezim devreme ne simțim lipsiți de energie pe parcursul zilei. Micul dejun este important, iar ce mananci de dimineața iți poate oferi energie toata ziua. Alimente pe care trebuie sa le consumi dimineața pentru energie Micul dejun este cea mai…

- Intr-o era a tehnologiilor și a comunicațiilor rapide, majoritatea publicațiilor se adapteaza din mers, in incercarea de ajunge cat mai repede la cititori. Așa ca, va anunțam ca Playtech Știri a lansat canalul de WhatsApp, și tot ce ai de facut este sa te abonezi și vei primi cele mai importante știri…

- Andreea Raicu este una dintre cele mai apreciate figuri feminine din showbizul romanesc, cand vine vorba despre ingrijirea siluetei sale și aparițiile elegante. Frumoasa vedeta acorda multa atenție trupului sau. Afla in randurile de mai jos care sunt alimentele pe care le consuma in fiecare dimineața.…