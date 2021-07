Stiri pe aceeasi tema

- Munca angajatilor care lucreaza in serviciul de ambulanta reprezinta un adevarat "act de daruire si responsabilitate", iar acestia sunt "un exemplu" pentru noi toti, afirma premierul Florin Citu intr-un mesaj transmis, miercuri, de Ziua Nationala a Ambulantei din Romania. "Sarbatorim Ziua…

- Horoscop 8 iulie 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea gasești Horoscop zilnic cu previziuni in dragoste, bani sau sanatate. Afla ce iți rezerva astrele pentru ziua de azi.Horoscop Berbec - 8 iulie 2021:Deplasarile pot fi mai stresante decat de obicei, dar vor fi și mai productive.…

- Cu greu mai gasești un electrician sau un instalator in ultimii ani in Romania. Meseriasii priceputi sunt tot mai rari, pentru ca cei buni au plecat in strainatate sau se apropie de pensionare. Firmele au ajuns la concluzia ca trebuie sa investeasca in instruirea tinerilor inca de pe bancile scolii.…

- Adda și Catalin Rizea au fost protagoniștii unui incident in trafic. Artista și soțul ei au povestit cum au reușit sa-și loveasca mașinile unul altuia. Adda și soțul ei, Catalin Rizea, au avut parte de un mic accident rutier și au povestit totul pe InstaStory. Artista a publicat și o fotografie amuzanta,…

- Mai multe functii din industria IT fac parte dintr-o ierarhie a celor mai bine platite joburi, dar in top apare si un domeniu surpriza in care salariul anual este mult mai mare, putand depasi 115.000 de euro, scrie Adevarul. Un top al joburilor bine platite incepe cu functia de Front-end Developer…

- Relaxarea restricțiilor in majoritatea statelor europene ii determina pe romani sa plece din nou la munca in strainatate. Potrivit BNR, in primele trei luni ale acestui an ai noștri au trimis in țara mai mulți bani decat in aceeași perioada a anului trecut: ... The post Infuzie uriașa de bani, in Romania.…

- O decizie a Curții Europene de Justiție statueaza ca toate vehiculele inmatriculate pe teritoriul Uniunii Europene trebuie sa aiba RCA pana in momentul in care sunt radiate. Mai mult, decizia CJUE exclude și posibilitatea suspendarii RCA, instrument prezent in legislația din Romania și destul de des…