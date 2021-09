Caraş-Severin: Copil de 4 ani, bruscat de mamă pe tobogan; minorul a ajuns la spital, femeia a fost dusă la Psihiatrie Un copil de 4 ani a fost bruscat, duminica, de mama sa pe tobogan intr-un parc din Caransebes, minorul ajungand la spital, iar femeia fiind internata involuntar la o sectie de specialitate, anunta, luni, Inspectoratul de Politie Judetean Caras-Severin. Incidentul s-a petrecut intr-un moment de furie al femeii, copilul care a suferit o rana la nivelul fruntii fiind transportat cu ambulanta la spital, unde i-au fost acordate ingrijiri medicale. Femeia, in varsta de 30 de ani, banuita de comiterea faptei, a fost internata involuntar la o sectie de specialitate a spitalului, pentru a i se acorda ingrijiri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

