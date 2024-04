Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au tras primele concluzii in cazul accidentului petrecut in aceasta dimineața la Cluj-Napoca in urma caruia un copil in varsta de 2 ani a cazut de la etajul unui bloc. Va reamintim ca pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața, alaturi de un echipaj…

- Un copilaș in varsta de 2 ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut in aceasta dimineața de la etajul unui bloc de pe strada Mureșului din Cluj-Napoca. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața, alaturi de un echipaj SMURD, pentru a acorda asistența…

- Un copil in varsta de doi ani a cazut, sambata, de la etajul al doilea al unui bloc de locuinte din municipiul Cluj-Napoca. Echipajele de salvare trimise la fata locului l-au gasit pe micut in viata, constient si cooperant, potrivit news.ro

- Un copil de 4 ani se afla in reanimare, in stare grava, dupa ce a cazut de la etajul 5 al unui bloc de locuit din orașul Dubasari. Micuțul a fost gasit in iarba, de o femeie care a alertat ambulanța. Nenorocirea s-ar fi produs ieri, 9 aprilie, in timp ce baiețelul a fost lasat singur acasa.

- Incident grav intr-o localitate din Bihor. Un copil de șase ani a ajuns in coma la spital, dupa ce o poarta de metal a cazut peste el. Totul s-a intamplat in timp ce baiatul era la joaca cu un prieten pe un teren de fotbal.

- Incident cu final nefericit, luni dimineața, la Arad. Un barbat in varsta de 74 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul unui bloc de locuințe. Inca nu este clar daca a fost un accident sau un act premeditat.

- O tanara in varsta de 20 de ani a murit, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce a cazut de la inalțime pe strada Henri Barbusse, din Cluj-Napoca. Fata a fost gasita decedata in fața unui bloc de locuințe.Pompierii din cadrul ISU Cluj au intervenit pentru a acorda primul ajutor calificat unei tinere…

- Caz șocant in Sibiu! Un copil, in varsta de trei ani, a cazut de la etajul 5 al unui bloc. Autoritațile au fost sesizate și au intervenit de urgența la fața locului. Micuțul a fost transportat la spital.