- O eleva de 16 ani a cazut, luni, de la etajul I al Liceului de Arte Vizuale "Romulus Ladea" din Cluj-Napoca, a suferit traumatisme si a fost transportata la spital, incidentul avand loc in timpul orei de engleza, in prezenta colegilor si a profesoarei.

- Eleva de 17 ani, care a cazut de la inalțime, de la etajul unei școli situate pe strada Dorobanților din Cluj-Napoca, s-ar fi aruncat intenționat in gol, la ora de Engleza, in fața colegilor. Incidentul s-a produs astazi, in jurul orei 14:30, la Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea”. Surse…

