Carantină totală în Europa din cauza coronavirus. Cât va dura blocajul pentru a nu distruge economiile? Pe masura ce statele din lumea intreaga lanseaza pachete de salvare de miliarde de euro, acestea stiu ca rezolva problema doar pe termen scurt. Liderii sunt cu ochii pe calendar si incearca sa calculeze cand ar trebui sa le spuna oamenilor sa se intoarca la munca, cu riscul aparitiei unui nou ciclu al infectarii si a unui numar mai mare de victime, arata analiza Politico, citata de G4Media. Cum gestioneaza Franta criza de coronavirus Cum gestioneazacriza de Președintele Franței, Emmanuel Macron, a vorbit despre marea provocare de a gasi un echilibru intre masurile de auto-izolare și distanța sociala deoarece… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- ''De la Reunificarea germana, nu, de la al Doilea Razboi Mondial, nu a mai existat pentru tara noastra o provocare ce sa depinda atat de mult de solidaritatea noastra comuna'', a subliniat Merkel. ''Cred cu fermitate ca vom reusi in aceasta sarcina daca toti cetatenii o vor considera cu adevarat…

- Pandemia de coronavirus se extinde cu repeziciune in Europa, in special in Italia, Spania, Franța și Germania. Totuși, masuri ferme luate de autoritați in lumea intreaga demonstreaza ca omenirea poate trece peste aceasta incercare.

- Bilanțul cazurilor de coronavirus a crescut cu 2.000 și 100 de morți in 24 de ore, dupa ce Spania a decretat stare de urgența sambata. Printre cei infectați se afla inclusiv și soția premierului spaniol Pedro Sanchez, transmite Hotnews. Spania este cel mai afectat stat din Europa dupa Italia, iar potrivit…

- Serbia a interzis duminica intrarea pe teritoriul sau a cetatenilor straini care vin din tarile cele mai afectate de noul coronavirus, confirmand determinarea tarilor din Balcani de a se baricada impotriva pandemiei, relateaza AFP. Guvernul sarb a precizat ca masura ii priveste pe strainii…

- Cehia închide punctele de trecere a frontierelor cu Germania si Austria, în contextul raspândirii coronavirusului. Masura face parte dintr-o serie mai lunga, anuntata în cadrul starii de urgenta care va dura 30 de zile. Premierul Andrej Babis a explicat ca cetatenii…

- Autoritatile spaniole au anuntat joi ca bilantul deceselor cauzate de Covid-19 este de 86, iar numarul cazurilor de infectare a depasit 3.000. Prim-ministrul Pedro Sanchez a declarat intr-o conferinta de presa sustinuta la palatul Moncloa ca Executivul va acorda 2,8 miliarde de euro comunitatilor autonome,…

- In detaliu, in Italia au fost inregistrate 12.462 de cazuri, dintre care 2.313 de noi cazuri de contaminare intr-un interval de 24 de ore, si 827 de decese in total, in Spania s-au inregistrat 2.128 cazuri (506 noi cazuri) si 47 de decese, in Franta 1.784 cazuri (178 noi cazuri) si 33 de decese, in…

- Un barbat in varsta de 70 de ani este prima persoana diagnosticata cu noul coronavirus Covid-19 in Elveția, a anunțat, marți, Biroul Federal pentru Sanatate Publica (FOPH) al țarii, scrie CNN.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 6: 'Nu mai sunati, nu mai interveniti in niciun…