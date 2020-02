'Carantina' la români: cetățenilor veniți din Italia li se cere să stea 14 zile în casă. Îi verifică medicul de familie 94 de persoane care au ajuns, marti noaptea, din Italia la Craiova, vor sta 14 zile izolate la domiciliu, sub supravegherea medicilor. Romanii intorsi din Italia spun ca ceilalti conationali din peninsula nu vor sa vina acasa de teama ca ajunge si in Romania virusul ucigas. Aeronava care a venit de la Bergamo, marti noaptea, pe Aeroportul International Craiova, ar fi trebuit sa aduca 155 de pasageri. Au ajuns doar 110. Echipele de medici i-au asteptat la coborare din avion si le-au luat temperatura. Calatorii au completat si un formular in care a declarat zonele de unde vin, dar si locul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

