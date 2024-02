Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 15 februarie, prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni și premierul Romaniei, Marcel Ciolacu au semnat... The post ROMA Ciolacu: Romania si Italia trec intr-o noua etapa de dezvoltare first appeared on Informatia Zilei .

- Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat joi ca declaratia pe care a semnat-o cu premierul Marcel Ciolacu, aflat in vizita la Roma, mareste potentialul de colaborare intre cele doua tari, creeaza noi obiective si noi prioritati comune. La randul sau, premierul Marcel Ciolacu a spus ca Romania…

- Premierul Marcel Ciolacu, aflat intr-o vizita oficiala in Italia, a invitat investitorii italieni sa vina in Romania și a apreciat deschiderea premierului Giorgia Meloni, alaturi de care a susținut o conferința de presa, „privind intensificarea cooperarii economice, dar și pentru valorizarea diasporei…

- Marcel Ciolacu a spus, in cadrul unei declarații de presa alaturi de premierul Italiei, Giorgia Meloni, ca este recunoscator Guvernului și ministerului Muncii din Peninsula pentru ca a deblocat situația privind soluționarea dosarelor de pensie ale romanilor care au lucrat in Italia. Acesta a spus ca…

- La Roma, are loc astazi cea de-a treia reuniune a guvernelor Romaniei si Italiei, sub conducerea celor doi premieri Marcel Ciolacu si Giorgia Meloni. Italia este al doilea partener comercial al Romaniei, a doua piata de destinatie a exporturilor romanesti si a doua tara de origine a importurilor in…

- Ilustrație: Marian Avramescu Dupa ce și-au atins scopul electoral, porcii care au zburat din Romania catre spațiul de libera circulație aerian Schengen vor fi reciclați de președintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu. Acum, șeful Guvernului vrea sa faca porcii sa zboare spre…

- ”In primul rand, am incercat sa inteleg de unde au pornit aceste proteste, din punctul meu de vedere, ca si prim ministru, ele sunt indreptatite si am sa va explic exact. Era evident. Nu sunt lucruri care au trenat sau pe care le-am facut eu in cele sase luni de mandat de prim ministru. Este o frustrare…

- Fostul premier Dacian Ciolos critica Guvernul pentru „anuntul triumfalist” cu privire la aderarea Romaniei la spatiul Schengen pe cai maritime si aeriene si ridicarea, in curand, a controalelor vamale terestre, precizand ca ministrul austriac de Interne a declarat ca nu exista un calendar in acest sens.…