- Cei care au fost vineri dupa-amiaza prin Timișoara au putut observa o perdea de ceața sau fum deasupra cladirilor. Comisarii Garzii de Mediu au investigat apariția acestui fenomen. Un apel la 112 și inspectorii de la Comisariatul Județean Timiș al Garzii Naționale de Mediu au pornit pe teren sa verifice…

- Actrita Tamara Buciuceanu a fost inmormantata cu onoruri militare, vineri, la Cimitirul Sfanta Vineri din Capitala, in prezenta membrilor familiei, a zeci de oameni, colegi si cunoscuti. Un detasament al Regimentului 30 Garda "Mihai Viteazul" a prezentat onorul si a executat trei salve de artilerie.…

- Primele teste de la Termocentrala Mintia, in care a fost utilizat carbune importat din Indonezia, cu un continut redus de sulf, sunt in parametrii normali in ceea ce priveste arderea, sustin...

- Saptamana trecuta, mai multe atacuri ale urșilor au avut loc in doua comune din Argeș. Luni, 7 octombrie, la Primaria Rucar s-a intrunit o comisie formata din reprezentanți de la Direcția Agricola, Garda de Mediu și responsabilii fondului de vanatoare pentru a analiza cazurile raportate. Un urs terorizeaza…

- Primaria Sectorului 6, prin Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana (ADPDU) Sector 6, anunta ca, incepand cu 1 octombrie 2019, va fi reluata campania de toaletare a arborilor amplasati pe aliniamentul stradal, pe spatiul verde aferent blocurilor de locuinte si in parcajele de resedinta…

- "Totul a inceput pe 10 septembrie, atunci cand un apel la 112 anunta ca o maimuta umbla libera pe strazile din Bucuresti. Echipajele ASPA au mers atunci ca gaseasca aceasta maimuta, am solicitat si sprijinul unei fundatii care se ocupa cu animalele salbatice (...) si pe 11 septembrie s-a reusit capturarea…

- Fabrica de asfalt din satul Floreni este o adevarata bomba ecologica. Reprezentantii Agentiei de Mediu sustin ca analizele de laborator au relevat date ingrijoratoare legate de emisiile de monoxid de carbon. "Ca urmare a probelor care le-am prelevat, s-au depistat doar depasiri.

- AER IRESPIRABIL la CAREI! Garda de Mediu a venit și a amendat firma careiana ce produce biogaz dar nu a inlaturat cauza ce produce aceasta duhoare insuportabila. Este o bataie de joc la adresa careienilor iar administrația Kovacs-Keizer-Beko se face ca nu simte nimic și așteapta ca alții sa intervina…