Caniculă infernală. Țara afectată de valuri de căldură extreme: Peste 50 de grade Celsius și mii de spitalizări Mii de persoane afectate de insolație au fost tratate in spitalele din Pakistan vineri, in contextul in care temperaturile depașesc 50 de grade Celsius, au anunțat autoritațile locale, informeaza DPA, citata de Agerpres. Caldura extrema a cuprins țara din Asia de Sud pentru a patra zi consecutiv și se estimeaza ca va continua inca o […] The post Canicula infernala. Țara afectata de valuri de caldura extreme: Peste 50 de grade Celsius și mii de spitalizari appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

