Cod roșu de caniculă! Unde se va resimți cel mai intens valul de căldură Vremea torida continua sa faca ravagii in Romania, iar meteorologii au emis un cod ROȘU de canicula pentru mai multe județe. In aceste zone, disconfortul termic este extrem de ridicat, iar aerul devine greu de respirat. Canicula intensa in București Bucureștiul se confrunta cu temperaturi extreme, atingand astazi 37 de grade Celsius. Disconfortul termic se […] The post Cod roșu de canicula! Unde se va resimți cel mai intens valul de caldura appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In București, meteorologii anunța ca se vor menține valul de caldura și disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitați. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla in general moderat. Temperatura maxima va fi de 33...34 de grade, iar cea minima…

- Astazi, valul de caldura va persista in regiunile sud-vestice și sudice, unde se va resimți puternic canicula și disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatura-umezeala va depași pragul critic de 80 de unitați. Vremea de astazi va prezenta temperaturi ce vor varia intre 26 și 37 de grade Celsius.…

- Meteorologii au emis o atentionare de tip Cod Galben de val de caldura, canicula, disconfort termic ridicat. Valul de caldura va persista in Crisana, in cea mai mare parte a Transilvaniei, in sudul Moldovei, in jumatatea estica a Munteniei si in Dobrogea continentala, temperaturile maxime se vor situa…

- Nu scapam de caldura excesiva nici in zilele urmatoare. Meteorologii anunța canicula și disconfort termic la Cluj și joi, 20 iunie. Valul de caldura va continua sa se intensifice, astfel incat in Banat, Oltenia, sud-vestul Transilvaniei și in jumatatea de vest a Munteniei, se vor inregistra temperaturi…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de cod galben de val de caldura, canicula, disconfort termic ridicat, pentru astazi. Valul de caldura se va extinde in toata țara. Temperaturile maxime se vor situa in general intre 32 și 35 de grade și local va fi canicula in: nordul Crișanei,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționari meteo cod portocaliu de fenomene extreme – un val de canicula cuprinde intreaga țara, temperaturile maxime ajungand la 37 de grade Celsius! Cele resimțite vor fi cu mult mai mari, insa, atrag atenția meteorologii. ATENȚIONARE METEOROLOGICA…

- Vremea va continua sa se incalzeasca, in orele urmatoare. Iar miercuri valul de caldura se va extinde in toata țara, anunța meteorologii. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM)…

- Canicula in Romania. Vremea se schimba complet și, dupa zilele ploioase, cu inundații și grindina. Meteorologii anunța ca un val de aer tropical ajunge in țara noastra și aduce o caldura extrema. Valorile din termometre vor depași pragul de 30 de grade Celsius in urmatoarele zile. Temperaturi in prag…