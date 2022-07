Marți, la pranz, in Regatul Unit termometrul a aratat 39,1 grade și se așteapta sa treaca de 40 de grade, o premiera in aceasta țara, transmit agențiile de presa. Ultimul record britanic a fost consemnat in anul 2019, in ziua de 25 iulie, cand s-au inregistrat 38,7 grade Celsius la Cambridge. Britanicii nu sunt obișnuiți cu aceste temperaturi și mulți se refugiaza in piscine. De altfel, in noaptea de luni spre marți, in multe localitați, temperaturile nu au coborat sub 25 de grade, a anunțat Met Office. Agenția penru securitate sanitara din Mara Britanie a emis in premiera un mesaj de alerta ridicata,…