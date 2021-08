Caniculă cu temperaturi record în Italia, ţară afectată de incendii de vegetaţie Un val de canicula adus de anticiclonul denumit ''Lucifer'' a lovit saptamana aceasta Italia, tara care a inregistrat miercuri o valoare record de temperatura, de 48,8 grade Celsius, in regiunea Sicilia, in Siracuza, informeaza AFP si Reuters.



Peninsula este afectata de cea mai fierbinte saptamana din aceasta vara, iar daca agentia nationala de meteorologie va confirma valoarea inregistrata in Floridia din regiunea Sicilia, se va stabili un nou record pentru cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata in Italia. Recordul anterior, de 48,5 grade Celsius, a fost… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

