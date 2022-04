Șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Maxim Marcenko, a anunțat ca autoritațile ucrainene vor confisca navele rusești aflate in reparație in regiunea Odesa. „Cabinetul de Miniștri va decide, in curand, confiscarea navelor rusești aflate in reparație in regiunea Odesa”, a spus Maxim Marcenko. Occidentul a impus, recent, o serie de sancțiuni impotriva oligarhilor ruși care il susțin pe Putin, dupa ce Rusia a invadat Ucraina. In acest context, autoritațile finlandeze au arestat 21 de iahturi care ar putea aparține unor oligarhi ruși, potrivit Helsingin Sanomat. Conform sursei citate,…