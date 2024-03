Intr-un videoclip care a trimis unde de șoc in intreaga lume pe 22 martie 2024, Prințesa Kate, in varsta de 42 de ani, a dezvaluit ca a fost diagnosticata cu cancer și ca face chimioterapie. Personalitatea regala, atat de faimoasa pentru eleganța ei, a ales sa faca totul public „de dragul tinerei noastre familii”, cu […] The post Cand a primit Prințesa Kate diagnosticul de cancer, de fapt. Familia Regala a facut dezvaluirea in urma cu puțin timp appeared first on Playtech Știri .